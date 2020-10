Après Max Verstappen jeudi, place à Christian Horner de s'exprimer vendredi sur le dossier du futur moteur de Red Bull. Le dirigeant de l'écurie autrichienne a assuré se donner "jusqu'à la fin de l'année" pour décider du moteur qu'elle utilisera à partir de 2022, après le retrait de la F1 de son actuel motoriste Honda. "Il faut étudier toutes nos options et ce qui nous donnera le plus de compétitivité, a poursuivi Horner lors d'une conférence de presse en marge du GP de l'Eifel (Nürburgring). Nous allons prendre le temps de discuter avec les motoristes, la Fédération internationale de l'automobile et Liberty Media (le promoteur du championnat)." Parmi ces options, Horner n'a exclu ni Ferrari, ni Renault, ni le rachat de ses technologies à Honda.