Lewis Hamilton arrêté en bord de piste, de la fumée s'échappant de sa monoplace... Mercedes a dû raccourcir la séance d'essais du jour à cause d'un problème mécanique à l'occasion de la cinquième et avant-dernière journée d'essais hivernaux sur le circuit de Barcelone. Ce jeudi, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont fini septième et treizième. Cependant, ces résultats ne donnent aucunement une indication définitive à deux semaines du Grand Prix d'Australie.

Ce qui est plus ennuyeux pour Mercedes, c'est que son sextuple champion du monde britannique n'aura bouclé que quatorze tours jeudi à cause d'un problème de pression d'huile sur lequel ses ingénieurs enquêtaient en fin de journée. Avec des essais réduits de huit à six jours, chaque incident de ce type est fâcheux, mais l'écurie sextuple championne en titre pilotes et constructeurs n'a pas pour autant de raison de trembler.

" C'est frustrant de passer une demi-journée au garage "

"C'est frustrant de passer une demi-journée au garage, reconnaît le directeur technique James Allison. Mais nous avons bien travaillé avec Valtteri le matin. Avec Lewis l'après-midi, nous avons tout de même obtenu des données très utiles (...) et nous sommes rassurés de voir que, dans des conditions turbulentes, la voiture a toujours un bon rythme." De plus, lors de la première session d'essais d'avant-saison la semaine dernière, Mercedes a largement dominé les débats avec un total record de 494 tours et le seul chrono sous la barre des 1'16 (1'15''732 pour Bottas). "La dernière journée est plutôt consacrée au perfectionnement des réglages et de l'équilibre de la voiture", a d'ailleurs assuré le Finlandais avant la séance de vendredi.

Depuis le début des essais hivernaux, Valtteri Bottas a obtenu le meilleur temps et est passé sous la barre des 1'16.Getty Images

Pendant les essais hivernaux à Barcelone, l'équipe allemande a frappé un grand coup en introduisant un système révolutionnaire, le "DAS" (dual axis steering, direction à deux axes), qui permet au pilote de modifier directement selon ses besoins l'écartement des roues avant de sa monoplace en tirant ou en poussant son volant.