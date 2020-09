Une nouvelle époque. Quelques jours après le départ de Claire Williams, le rôle de Team Principal par interim de l'écurie anglaise a été transmis à Simon Roberts, qui était jusqu'ici directeur général responsable des fonctions techniques, opérationnelles et de planification. Le dirigeant de Williams Racing est dans le circuit de la Formule 1 depuis 2003, l'année où il a rejoint McLaren, comme directeur des opérations et manager général. Outre un passage d'une saison chez Force India (devenue Racing Point) en 2009, Simon Roberts a ensuite passé la dernière décennie au sein de la direction de l'autre écurie britannique.

"Faire partie de cette grande équipe a été et reste un immense privilège. Je suis fier d'avoir assuré l'avenir de l'écurie Williams à long terme. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Matthew (Savage, le président de Dorilton Capital qui a racheté l'écurie) et son équipe, pour assurer une transition en douceur et la meilleure trajectoire possible pour le succès futur de l'équipe", a conclu le dirigeant de 64 ans.