En attendant de (re)voir les pilotes sur les circuits, l'avenir de certains fait toujours discuter le paddock. C'est notamment le cas de Sebastian Vettel, pas vraiment certain de poursuivre chez Ferrari au-delà de cette saison. Si aucune décision finale ne semble encore avoir été prise dans ce dossier, Felipe Massa a un avis bien tranché sur la question. Pour lui, le duo Sebastian Vettel - Charles Leclerc est le bon.

"Il pourrait entraver la croissance de Charles"

"Je ne changerais rien à cette composition si j'étais Mattia Binotto (team principal de Ferrari, ndlr)", a expliqué Massa au Corriere dello Sport. Mais si le quadruple champion du monde venait à partir, l'ancien pilote de la Scuderia a déjà sa petite idée pour le remplacer... "Je miserais sur Daniele Ricciardo, il est très fort et très amusant à voir sur la piste", a-t-il confié au quotidien italien, estimant qu'une arrivée de Lewis Hamilton serait tout simplement un "rêve"... mais une erreur.

Vidéo - "Chez Ferrari, on ne cache pas son jeu, il y a vraiment un problème" 08:07

"Il pourrait entraver la croissance de Charles et peut-être le démolir mentalement. Cela pourrait mal tourner", a assuré le Brésilien. De son côté, Mattia Binotto, le patron de Maranello, est récemment entré en négociation avec Vettel. Avec un but : le resigner au plus vite.