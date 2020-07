SAISON 2020 - Annoncé avec insistance du côté de Renault, Fernando Alonso a démenti une possible arrivé dans l'écurie française dès cette saison. "Les médias se moquent de vous", a-t-il écrit sur Twitter.

Non, Fernando Alonso ne fera pas son grand retour en F1. Du moins pas de manière imminente. Alors que Renault songerait toujours à lui pour succéder à Daniel Ricciardo, qui prendra le direction de McLaren en fin de saison, le pilote espagnol a démenti une possible arrivée dans l'écurie française dès celle actuelle, qui commencera ce dimanche en Autriche.

"À midi, ils (les médias) ont dit qu'une équipe avait dit NON à Alonso. La nuit, je cours en 2020 dans cette même équipe !!", a-t-il rétorqué à l'un de ses followers sur Twitter. "Je vais disputer les 500 miles d'Indianapolis. On se moque de vous", a-t-il ajouté. "Il n’y a pas que Fernando sur notre liste, il y a d’autres pilotes (...) L’équipe a besoin d’un pilote expérimenté, capable de porter le projet, et surtout avec une grande motivation (...) On a envie de trouver quelqu’un qui s’engage avec nous sur le long terme", prévenait quant à lui Cyril Abiteboul il y a quelques jours.

