Pour la Scuderia Ferrari, la nouvelle saison est lancée. Mardi, au Théâtre Romolo Valli de Reggio d'Emilie, l'écurie italienne a présenté sa nouvelle monoplace : la SF1000. Présent à cet évènement toujours très attendu, Mattia Binotto, le team principal, en a profité pour répondre aux questions des journalistes. L'occasion de faire le point sur la gestion du duo Vettel-Leclerc, qui anime toujours autant les médias transalpins.

" Laissons-les piloter "

"Comment les gérer ? Bonne question... L'an dernier, j'avais désigné Sebastian comme pilote numéro 1. Mais Charles a maintenant plus d'expérience et ils partiront donc à égalité", a ainsi confié Binotto à La Gazzetta dello Sport. "Ils auront l'occasion de jouer la victoire d'entrée. Laissons-les piloter...", a-t-il ajouté. Le tout, bien évidemment, dans l'espoir de ne plus revoir un accrochage comme au Brésil la saison passée...

Vidéo - Leclerc : "Mon rêve d'atteindre ce que Schumacher a accompli" 01:10

De son côté, Charles Leclerc n'a pas caché son ambition de remporter le titre mondial avec la Rossa. "Mais je ne me pose jamais d'objectif en terme de résultats", a-t-il corrigé dans la foulée, assurant que son équipe "a beaucoup grandi". Et lui aussi, probablement.