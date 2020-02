C'est à Reggio Emilia (entre Parme et Bologne), dans le Nord de l'Italie, que la nouvelle Ferrari a été présentée ce mardi. Au Théâtre municipal Romolo Valli, plus précisément, la SF 1000 a officiellement été dévoilée. La Scuderia a tout simplement choisi ce nom car elle passera le cap des mille Grands Prix disputés en Formule 1 au cours de cette saison 2020, qui sera donc historique pour l'équipe italienne.

Ferrari, qui a participé à toutes les saisons depuis la création du Championnat du monde de Formule 1 dans les années 1950, sera de nouveau un concurrent direct pour les premières places en 2020. Mais la Scuderia, deuxième au classement des constructeurs en 2019 à 235 points de Mercedes, devra faire mieux que la saison passée. En effet, Ferrari, qui a (seulement) remporté trois Grands-Prix (une victoire pour Vettel à Singapour et deux succès pour Leclerc en Belgique et en Italie), devra instaurer une hiérarchie claire entre le quadruple champion du monde et le pilote monégasque, qui veut marquer l'histoire malgré ses 22 ans.

La Scuderia Ferrari espère donc que l'année 2020 sera synonyme de succès. En effet, elle n'a plus remporté de titre chez les constructeurs depuis 2008. Du côté des pilotes, il faut remonter à 2007 et au sacre de Kimi Raïkkonen... Une éternité pour une écurie du standing de Ferrari.