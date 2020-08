"Nous avons estimé qu'il était juste de donner un signal fort aux personnes qui ont risqué leur vie pour sauver le plus de personnes possibles, a-t-il renchéri. Cette année, dans le stand principal, il y aura environ 200 professionnels de la santé choisis par la région de Lombardie, la protection civile et l'ACI." Dans une semaine, la saison 2020 de F1 s'arrêtera donc à Monza. Puis le 13 septembre, l'Italie accueillera un autre Grand Prix, sur le circuit de Mugello. Avant que le Grand Prix d'Emilie Romagne ne ferme le chapitre italien de cet exercice 2020, les 31 octobre et 1er novembre.