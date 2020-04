L'extinction des feux s'éloigne un peu plus. Comme attendu, la F1 et les organisateurs du Grand Prix du Canada, programmé du 12 au 14 juin, ont annoncé conjointement le report de la course en raison de la pandémie de Covid-19. "Ce report n'a pas été une décision prise à la légère (...) Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec la Formule 1 et des représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des gouvernements", récite le communiqué.

Le GP de France doit ouvrir le bal

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos amis du Grand Prix du Canada au cours des dernières semaines (...) C'est une décision nécessaire pour assurer la sécurité des fans et de la communauté F1", explique de son côté Chase Carey, le patron de la F1. Avec ce nouveau report, le début de la saison 2020 est donc (encore) décalé. Désormais, c'est le Grand Prix de France, prévu du 26 au 28 juin, qui est censé ouvrir le bal. Pour l'instant.

Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix du Canada 2019Eurosport

La trêve rallongée

De plus, la période de fermeture des écuries et des motoristes a été prolongée ce mardi. La décision d'étendre cette période de trêve (shutdown) de 21 à 35 jours à prendre en mars, avril et/ou mai a été prise "à l'unanimité" par l'ensemble des acteurs de la F1 (écuries, promoteur, FIA), a précisé la FIA dans un communiqué. "Les discussions sur ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes, compte tenu de l'impact mondial actuel du Covid-19".

Afin de remodeler le calendrier et de limiter les coûts pour les équipes, la traditionnelle fermeture estivale des usines avait déjà été avancée d'août à mars-avril, en pleines mesures de confinement en Europe, rallongée de 14 à 21 jours et étendue aux motoristes.