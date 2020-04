Lewis Hamilton ne veut plus jouer au chat et à la souris avec Ferrari. Ce lundi, le sextuple champion du monde de Formule 1 a réagi, sur Instagram, à un article de The Sun assurant que "ses rêves de gros sous et d'un transfert chez Ferrari" avaient été "anéantis" par "les révélations de Sebastian Vettel".

L'Allemand a en effet confié à plusieurs reprises vouloir parapher un nouveau contrat avec la Scuderia. Ce qui ne change rien pour Hamilton, selon ses propos : "Tout d'abord, il n'y a aucun rêve de se diriger vers une autre écurie, a-t-il écrit. Je suis avec mon équipe de rêve."

Hamilton vers une prolongation

"Deuxièmement, il n'y a rien sur mon chemin car je n'essaie pas de bouger, a-t-il ajouté. Je suis avec ceux qui se sont souciés de moi dès le premier jour. Nous sommes la meilleure équipe !" Le pilote a rapidement supprimé ces publications.

Dans un entretien accordé à Sky Sports au mois de février dernier, le Britannique avait ouvert la porte à une prolongation de contrat chez Mercedes, alors que son bail expire fin 2020. La presse italienne et les tabloïds anglais ont eux évoqué plusieurs rencontres avec John Elkann, le président de Ferrari.