Comme chaque année vous êtes de ceux qui attendent plus Drive to Survive que la reprise effective de la saison de Formule 1 ? Vous n'avez plus que quelques jours à attendre (sortie le 11 mars) mais Netflix vous a offert de quoi étancher un peu votre soif en publiant une bande-annonce d'une minute. "De quoi allons-nous parler cette année ?" interroge malicieusement le Français Pierre Gasly. Après coup, le feuilleton à suivre est évident : le duel entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) pour le titre mondial, finalement décerné au Néerlandais.

Une guerre permanente", lance Hamilton sur fond d'images où apparaît évidemment l'accident de Monza quand la Red Bull avait grimpé sur la Mercedes à la première chicane. Si vous avez aimé les dernières saisons, celle-ci devrait vous tenir en haleine. Alors que Max Verstappen avait pris la décision de se couper de Netflix et n'apparaîtra donc pas en interview dans la série , son rival Lewis Hamilton est présent dans la bande-annonce. "", lance Hamilton sur fond d'images où apparaît évidemment l'accident de Monza quand la Red Bull avait grimpé sur la Mercedes à la première chicane. Si vous avez aimé les dernières saisons, celle-ci devrait vous tenir en haleine.

