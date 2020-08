Claire Williams a aussi assuré être " absolument convaincue qu'ils (le fonds américain Dorilton Capital) sont les bonnes personnes pour faire progresser l'équipe plus haut sur la grille de départ ". Interrogée sur l'identité des personnes finançant Dorilton Capital, Claire Williams a uniquement lâché qu'il s'agissait d'une " famille " et démenti la rumeur Bernie Ecclestone. L'ancien grand argentier de la F1 n'a " rien à voir avec (notre) nouveau management ", selon elle.

Confronté à des résultats sportifs et financiers en berne depuis plusieurs années, Williams avait annoncé le 29 mai chercher des solutions pour assurer son avenir, quitte à ne pas demeurer une écurie familiale. Fondée par Frank Williams et Patrick Head (et vainqueur à sept reprises du championnat du monde des pilotes et à neuf reprises de celui des constructeurs), Williams conservera son nom et son siège à Grove, dans l'Oxfordshire (sud-est de l'Angleterre), mais des investissements sont nécessaires pour retrouver un niveau satisfaisant de compétitivité.