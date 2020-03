C’était attendu : la F1 a encore retardé le lancement de sa saison 2020. Après l’annulation du Grand Prix d’Australie, qui aurait dû avoir lieu le week-end dernier, et les reports des trois manches suivantes, à savoir les GP de Bahreïn, du Viet Nam et de Chine, les décideurs, organisateurs et la FIA ont également décidé de repousser les épreuves néerlandaise, espagnole et monégasque afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Ces trois manches, respectivement prévues les 3 mai, 10 mai et 24 mai, devront donc être recalées dans un calendrier qui s’annonce chargé. Dans un communiqué, F1 et FIA ont précisé qu’elles souhaitaient lancer la saison "dès que la sécurité sera assurée, donc après mai" au plus tôt. Depuis plusieurs jours, ces organisations tablent sur une début de championnat en Azerbaïdjan, à Bakou, le 7 juin prochain. Il s’agit désormais du scénario le plus optimiste.