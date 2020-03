La FIA avance la pause estivale, plusieurs courses programmées cet été ?

Tout comme les autres sports, la F1 est actuellement à l'arrêt. A vrai dire, la saison 2020 n'a jamais vraiment commencé, puisque la première course à Melbourne, prévue dimanche dernier, avait finalement été reportée en raison de la pandémie du coronavirus. Même sort pour les Grand Prix de Bahreïn et du Viêtnam, programmés le 22 mars et 5 avril. Et ceux prévus aux Pays-Bas (1-3 mai) et en Espagne (8-10 mai) sont en suspens. Alors, on fait comment ?

De 14 à 21 jours

Il y a quelques jours, Ross Brawn, directeur sportif de la Formule 1 chez Formula One Group, avait expliqué que "libérer la pause du mois d'août" permettrait d'avoir "plusieurs week-ends de course". Ce mercredi, cette possibilité est devenue concrète. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FIA explique avoir décalé la pause estivale (juillet-août) à mars-avril, soit pendant cet arrêt forcé du paddock. Elle passe également de 14 à 21 jours.

En libérant ce créneau estival, les instances s'offrent donc la possibilité d'intercaler plusieurs Grands Prix. Tout devrait être examiné avec plus de profondeur dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, en fonction de l'évolution de la pandémie du Covid-19.