Légalité des écopes de la Racing Point : Renault retire son appel

Renault a annoncé mardi soir avoir abandonné la procédure visant à contester l'origine des écopes de freins de la Racing Point RP20.

Renault F1 Team a indiqué dans un communiqué mardi soir avoir demandé le retrait des appels des décisions des commissaires concernant les écopes de frein de la Racing Point RP10. A l'arrivée du Grand Prix de Styrie, le 12 juillet, l'équipe française avait déposé une réclamation contre la légalité des écopes de freins de la Racing Point RP20.

Après une enquête approfondie, les experts de la Fédération internationale de l'automobile en avaient conclu que l'équipe de Silverstone avaient équipé sa monoplace d'écopes de freins d'origine Mercedes à l'arrière, selon une collaboration proscrite par le règlement. La FIA avait infligé 15 points de retrait au Championnat du monde des constructeurs et une amende de 400 000 euros à l'écurie de Lawrence Stroll. Plusieurs équipes avaient jugé cette sanction trop légère et fait appel. Elles s'étaient toutes désistées sauf Renault.

"La polémique est désormais derrière nous"

"Au-delà des décisions, les sujets en question étaient vitaux pour l’intégrité de la Formule 1, tant pour la saison actuelle qu’à l’avenir, explique Renault. Un travail intensif et constructif mené entre la FIA, Renault F1 Team et tous les acteurs de la Formule 1 a cependant conduit à des progrès concrets dans la sauvegarde de l’originalité au sein du sport par le biais d’amendements aux Règlements sportif et technique prévus pour la saison 2021 renforçant les critères pour être qualifié de constructeur."

"Atteindre cet objectif stratégique dans le contexte du nouvel accord Concorde était notre priorité. La polémique de ce début de saison est désormais derrière nous et nous nous concentrons sur la suite de ce championnat intense et unique", conclut le communiqué.

