Septuple champion du monde mais libre à la fin de la saison. Voici la situation actuelle de Lewis Hamilton qui a remporté dimanche dernier en Turquie son septième sacre, égalant la légende Michael Schumacher . Cependant, Toto Wolff s'est montré confiant pour la suite des événements concernant le Britannique. "Je pense que le plus probable est que ce soit en fin d'année ", a indiqué le patron de Mercedes, dans des propos repris par Motorsport , en évoquant une possible prolongation de l'ex-pilote McLaren.

" Ce n'est pas qu'on ne trouve pas le temps, mais je ne veux pas mettre une pression en disant que nous annoncerons un nouveau contrat avant Bahreïn ou Abu Dhabi, parce qu'il n'y a aucune pression. Quand ce sera fait, ce sera fait , a renchéri Toto Wolff. Il adore la compétition, comme l'équipe et moi. Donc je pense que nous allons repartir pour une saison, peut-être vivre encore une belle année, et ensuite nous aurons un fantastique défi, le changement de règlement de 2022. On va repartir pour un moment ."

A l'issue du GP de Turquie, Lewis Hamilton a évoqué son avenir, après que des doutes aient subsisté au début de l'automne. "J'espère vraiment une meilleure année l'année prochaine et j'adorerais rester. Je veux aider la Formule 1, je veux aider Mercedes dans cette aventure, a assuré le Britannique. Il y a des moments dans la vie où on peut se dire : signons vite pour garantir notre futur mais, moi, je parie sur moi-même... On va probablement s'y mettre dans les semaines qui viennent. On aura le temps pendant les trois semaines de courses qui viennent au Moyen-Orient." Le dernier Grand Prix de la saison aura lieu à Abu Dhabi le 13 décembre. Une période où le futur de Lewis Hamilton devrait être décidé.