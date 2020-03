Maranello fermée au moins jusqu'au 27 mars, la Scuderia suspend ses activités en F1

Il faudra attendre le 27 mars pour savoir si l'usine Ferrari basée à Maranello pourra rouvrir ses portes. Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a déjà fait plus de 1000 victimes en Italie, le pays européen le plus touché. Dans un communiqué, le président de Ferrari Louis Camilleri, est revenu sur ce choix. "Dans cette période, je pense tout d'abord aux femmes et aux hommes de Ferrari. Par le formidable engagement dont ils ont fait preuve ces derniers jours, ils ont démontré la passion et le dévouement qui représentent complètement la marque."

Vidéo - "Chez Ferrari, on ne cache pas son jeu, il y a vraiment un problème" 08:07

"Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de l'entreprise. Nos clients et nos fans figurent également au premier plan dans notre esprit, alors que nous préparons un gros redémarrage", a ajouté Louis Camilleri.

Concernant la F1, la Scuderia a suspendu ses activités après que le Grand Prix d'Australie a été annulé et que les Grands Prix de Bahreïn, de Chine et du Vietnam reportés. Au vu de la situation actuelle, les organisateurs de la saison espéreraient pouvoir donner le coup d'envoi de l'exercice 2020 à Monaco, le 24 mai, ou à Bakou (Azerbaïdjan) le 7 juin prochain.