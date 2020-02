Nouveau sponsor, nouvelle couleur : Mercedes présente sa nouvelle livrée pour 2020

Pour connaître chaque détail de la nouvelle Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, il faudra encore patienter jusqu'à vendredi, jour de la grande présentation à Silverstone. Mais ce lundi, l'écurie championne du monde a dévoilé, sur son châssis 2019, sa nouvelle livrée millésime 2020 lors d'une conférence de presse organisée au Royal Automobile Club de Londres.

Ineos, la nouveauté

La première nouveauté provient d'un sponsor. En effet, l’entreprise pétrochimique Ineos, qui appartient à Jim Ratcliffe, fait son apparition sur la nouvelle Mercedes. Eil sera difficile de la manquer, puisque cette dernière est marquée d'un rouge bordeaux. Pour rappel, Ratcliffe est également propriétaire d'une équipe cycliste (anciennement Sky) et de l'OGC Nice. Ce partenariat aurait été scellé autour des 24 millions d’euros par an.

Pour le reste, sur les bases de la saison dernière et la W10, on retrouve plus ou moins les mêmes éléments. L'un des sponsors titres reste évidemment Petronas.