Quand Liberty Media demande à Red Bull de recruter Alonso : Marko refuse, Honda a "mal à la tête"

Liberty Media a tenté le coup. Le gros coup, même. Désireux de faire revenir Fernando Alonso sur les circuits, le nouveau propriétaire de la F1 a tenté de convaincre Red Bull de l'engager pour 2020. La scène remonte à l'été dernier, comme l'a révélé Helmut Marko à Auto Bild.

"Cela ne fonctionnait pas non plus pour Honda"

"Nous avons immédiatement déclaré que nous n’avions pas besoin d’Alonso", a-t-il assuré dans les colonnes du média allemand. Même topo du côté d'Honda, qui ne souhaite plus forcément entendre parler du nom du pilote espagnol depuis l'époque Mclaren. "Cela ne fonctionnait pas non plus pour notre motoriste. Ils ont mal à la tête dès qu’ils entendent le nom Alonso", confie le conseiller sportif de Red Bull.

La tentative de Liberty Media est donc restée vaine. Après tout, qui ne tente rien n'a rien non ?