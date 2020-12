Non prolongé par Haas, Romain Grosjean n'aura plus qu'un seul Grand Prix à disputer en cette fin de saison 2020 : à Abu Dhabi le dimanche 13 décembre. S'il est suffisamment remis de ses brûlures et prêt mentalement. "Pour le moment, il va bien, il ne souffre pas trop physiquement. Ses brûlures, ça n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il a vécu. Il revient tellement de loin. Romain est quelqu'un de brillant, il comprend vite et il est courageux. Je sais comment il fonctionne, même si cette situation est particulièrement traumatisante et inédite", a conclu Meriem Salmi.