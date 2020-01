En 2005, Chanoch Nissany avait participé à une séance d'essais libres pour l'écurie italienne Minardi lors du Grand Prix de Hongrie. Place désormais à son fils, 25 ans, qui a également la nationalité française et qui va devenir troisième pilote chez Williams, derrière George Russell et Nicolas Latifi. "Roy a démontré ses talents dans les tests d'après-saison à Abou Dhabi en décembre dernier et nous avons été extrêmement impressionnés", a déclaré Claire Williams, la directrice générale adjointe de l'écurie et fille de son fondateur, Frank Williams.

Roy Nissany avait déjà effectué des tests en 2014 avec l'écurie Sauber. "Je vais conduire dans les séances d'essais libres, donc tester les voitures et donner un maximum de retours pour permettre de développer la voiture de 2021 avec l'espoir d'être moi-même au volant", a assuré le pilote à l'AFP. A son palmarès, Il compte une quatrième place aux "World Series" de Formula V8 3500cc en 2016 avec trois victoires à la clé. Il a aussi participé à une vingtaine de courses de F2 en 2018 avec comme meilleur résultat une dixième place.