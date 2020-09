Sergio Pérez et Racing Point, c'est bientôt terminé. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux ce mardi soir, le Mexicain a annoncé son départ une fois la saison 2020 terminée. "Dans la vie, tout a un début et une fin, et après sept années passées ensemble, mon passage dans l'équipe prendra fin à l'issue de la saison", a notamment écrit le coéquipier de Lance Stroll.