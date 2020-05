Une fin de saison en 2021 ? Ce n'est pas impossible

SAISON 2020 - Si l'idée reste de boucler la saison avant la fin de l'année civile, Chase Carey a évoqué jeudi l'hypothèse de la terminer en 2021. Une possibilité supplémentaire envisagée par le président de Formula One Group pour disputer un maximum de courses malgré l'incertitude liée à la pandémie du coronavirus Covid-19.

Les décideurs de la F1 étudient toutes les hypothèses en attendant de pouvoir enfin démarrer le championnat. Pour l'instant, le scénario espéré reste un lancement début juillet en Autriche qui laisserait la perspective de disputer au moins 15 courses jusqu'au 13 décembre à Abu Dhabi. Il dépend évidemment de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Dans cette optique, l'idée de terminer la saison en 2021 commence à faire son chemin.

"Pour le moment, nous souhaitons finir la saison en décembre, un peu plus tard que prévu originellement, a reconnu Chase Carey, le président de Formula One Group. Mais nous évaluons, nous considérons même que finir en janvier est possible. Nous pourrions le faire. Nous pouvons le faire. Nous prendrions évidemment une pause durant les vacances de Noël, mais un Grand Prix en janvier 2021 est une possibilité. Nous allons devoir travailler avec nos promoteurs et avec toutes les parties concernées pour y arriver, mais c’est quelque chose à considérer. Ce n'est pas notre volonté, mais nous y réfléchissons."

Avoir un Grand Prix en janvier 2021 pour terminer la saison 2020 est donc une option, alors que dix courses du calendrier ont d'ores et déjà été reportées ou annulées en raison de la crise sanitaire. Une de plus. Jeudi, Chase Carey avait également indiqué la possibilité de disputer des épreuves sur des circuits qui n'étaient pas inscrits au calendrier initial de 2020. Les pistes de Portimao et d'Imola ont été évoquées dans plusieurs médias, sans que cela soit confirmé pour autant.

Chase Carey, président de Formula One Group, le 13 mars 2020 à Melbourne Crédits Eurosport

