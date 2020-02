Vettel et le nouveau volant Mercedes : "C'est comme si quelqu’un vous demande de courir en tongs..."

Cette fois, la saison est bien lancée. Après plusieurs mois de trêve, le paddock s'est retrouvé du côté de Barcelone pour les premiers tests hivernaux. L'occasion, également, d'avoir la première grosse polémique de ce millésime 2020. Pas sextuple championne du monde pour rien, Mercedes a apporté une nouveauté encore jamais-vu : un nouveau système de direction installé directement sur le volant.

Dans la journée de jeudi, et grâce à l'aide des images des caméras embarquées, on y voit alors Lewis Hamilton et Valtteri Bottas tirer sur leur volant en début de ligne droite... puis le repousser en arrivant au bout. De quoi déclencher simultanément un mouvement de resserrement des roues. "Nous en parlons avec eux depuis un certain temps et les règles sont claires sur ce qui est permis ou non sur les systèmes de direction et je suis assez certain qu'il (le système) répond à toutes les exigences", a tout de suite réagi le directeur technique de Mercedes, James Allison.

" Je pense que c’est bizarre "

De son côté, Sebastian Vettel a forcément observé avec attention le dénommé "Dual-Axis Steering". "Je présume que le fait qu’ils roulent avec signifie que c’est légal, explique l'Allemand dans des propos relayés par Autosport. Je pense que c’est bizarre, vous avez l’impression tout à coup de ne plus avoir le volant en mains. Je ne sais pas si ça fonctionne, je dirais qu’il y a du travail pour l’amener en course et ce n’est probablement pas si facile que ça ne le semble pour le pilote, mais on verra. C’est une nouveauté à observer."

Sebastian VettelGetty Images

"C'est comme si quelqu’un vous demande de courir en tongs à la place de chaussures de course. Vous ne pouvez pas faire ça, c’est juste très différent", ajoute le pilote de la Scuderia Ferrari, qui parle d'une "innovation" en attendant de voir "si tout le monde la reprend". "Mais si c’est plus rapide et qu’il n’y a pas d’inquiétude, vous choisissez le plus rapide...", conclut-il. En piste pour une nouvelle journée de tests ce vendredi, Sebastian Vettel a été contraint à l'abandon assez rapidement après un problème mécanique sur sa SF1000.