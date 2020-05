Des spéculations "infondées et irresponsables" : non, Mercedes ne quitte pas la F1

FORMULE 1 - Dans un communiqué dévoilé vendredi, Mercedes a répondu aux rumeurs affirmant que l'écurie allait abandonner la F1. Et a également rassuré sur l'avenir de son directeur Toto Wolff.

La prochaine saison de Formule 1 verra-t-elle une écurie emblématique se retirer du circuit ? Peut-être si Williams ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Mais pour ce qui est des Flèches d'Argent, elles seront bien présentes, merci pour elles. Dans un communiqué dévoilé vendredi, Mercedes a confirmé sa volonté de courir en F1 et a répondu aux rumeurs évoquées dans la presse allemande ces derniers jours.

"Les spéculations concernant un éventuel retrait de la Formule 1 continuent d'être infondées et irresponsables. La discipline a pris les bonnes mesures pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus et mettre en place sa future viabilité financière et nous nous en félicitions", insiste l'écurie, six fois tenante du titre constructeurs. Pour ce faire, Mercedes suivra le nouveau plan économique de la F1 qui prévoit une baisse de ses coûts annuels dès 2021, de 162 millions d'euros à 130 millions d'euros, puis d'environ quatre millions d'euros par an.

Saison 2021 Ricciardo confie avoir été en contacts très récemment avec Ferrari HIER À 21:51

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes Crédits Getty Images

Surtout, l'écurie de Lewis Hamilton s'est montrée ferme sur le sort de son directeur d'écurie Toto Wolff. Avec son contrat expirant à la fin de la saison, l'Autrichien a régulièrement été lié à la future structure Aston Martin dont il a récemment acquis des parts et qui remplacera Racing Point à partir de la saison prochaine sur la grille. Ce, alors que Wolff compte parmi ses amis proches un certain Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin depuis 2018. Mais Mercedes a balayé d'un revers les bruits de couloir. "Nous avons clairement l'intention de continuer à courir en F1 dans les années à venir en tant qu'équipe d'usine et le faire avec notre directeur associé Toto Wolff."

Saison 2021 Leclerc sur l’arrivée de Sainz : "Il va m’ennuyer" 25/05/2020 À 07:23