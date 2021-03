Mercedes a présenté mardi une nouvelle monoplace très similaire à celle de 2020, gel réglementaire oblige, et vise avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas un huitième doublé consécutif constructeur-pilote, avant une révolution attendue en F1 en 2022. Si l'on écoute le directeur de Mercedes Motorsport, l'écurie allemande n'attaque pas forcément l'année comme favori : "il vaut mieux être plutôt sceptique qu'optimiste" , a expliqué Toto Wolff lors d'une conférence de presse après la présentation de la nouvelle monoplace.

Outre ces changements, la marge de manoeuvre semble maigre pour les autres écuries, qui misent davantage sur 2022, année d'une révolution annoncée avec de nombreux changements sensés rétablir l'équilibre des forces entre les écuries. En attendant, Mercedes est toujours l'équipe à battre et Bottas, double vice-champion du monde en titre, espère bien, enfin, passer N.1 : "absolument, je crois que je peux me battre pour le titre". "Cette année, je vais être plus exigeant que jamais envers moi-même", a expliqué le Finlandais, pointant "la régularité" et "la communication" comme les points à améliorer.