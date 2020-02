Et si la collaboration entre Mercedes et Lewis Hamilton s'étirait au-delà de la fin d'année 2020 ? Alors que des rumeurs annonçaient des discussions entre le sextuple champion du monde et Ferrari, le Britannique a annoncé ce jeudi, dans une interview accordée à Sky Sports, qu'il allait bientôt rencontrer Toto Wolff, le patron de Mercedes. En vue d'une éventuelle prolongation de contrat pour le pilote arrivé en 2013 en remplacement de Michael Schumacher ? Lewis Hamilton l'a en tout cas sous-entendu.

"Nous n'avons pas encore discuté. C'est fou tout ce qui peut se raconter dans les medias, a déclaré Lewis Hamilton. Avec Toto Wolff, il existe une confiance mutuelle. Par le passé, nous avons déjà évoqué, en gros, nos objectifs respectifs. Il n'est donc pas nécessaire d'aller trop vite. Je suis sûr que dans un futur proche, nous allons nous assoir autour d'une table. Je ne ressens en tout cas aucun stress."

Relancé sur l'éventuel intérêt de Ferrari, Lewis Hamilton n'a pas dévié de sa trajectoire. "Si vous regardez tous ceux qui ont piloté une Ferrari, évidemment vous vous dites que c'est une équipe incroyable. Sans parler de la beauté de cette voiture rouge, a-t-il indiqué dans un premier temps. Mais d'un autre côté, Mercedes a tellement fait pour ses pilotes. Ainsi, vous faites partie de l'héritage et devenez un partenaire sur le long terme, ce qui est très attrayant."

Wolff confiant sur le dossier Hamilton

De son côté, Toto Wolff s'est dit confiant sur le dossier Lewis Hamilton. "J'ai lu ce qui se disait dans la presse par rapport à nos négociations et comme quoi il demandait trop d'argent. Nous n'en avons encore jamais parlé, a expliqué le patron de Mercedes. J'ai juste dit que nous devrions peut-être avoir une discussion un jour à ce sujet. Mais je pense savoir ce qu'il va faire. Il faut juste trouver le jour et échanger pendant quelques heures." A deux semaines de l'ouverture de la saison de F1, Lewis Hamilton et Toto Wolff semblent avoir fait un léger pas en avant pour poursuivre leur aventure commune.