Après une belle quatrième place à Imola, Charles Leclerc espère remettre ça dès ce week-end à Portimao. "Je pense que ça se déroulera plus ou moins pareil, la bataille avec Alpha Tauri et McLaren s'annonce serrée", a-t-il expliqué ce jeudi au quotidien italien La Stampa. Heureux du côté de la Scuderia Ferrari, le Monégasque a assuré que le projet de son écurie était sur de bons rails.

Je veux ramener Ferrari à la victoire

"Je crois dans le projet car je sais comment nous travaillons en interneet je connais notre potentiel, confie Leclerc. Après une année 2020 difficile, nous avons rassemblé toutes les choses pour redevenir compétitifs. Le projet technique s'ajoute à l'histoire et à l'honneur de piloter pour cette équipe. Je veux ramener Ferrari à la victoire." Autant dire que cela devrait probablement attendre 2022, année où les compteurs seront plus ou moins remis à zéro avec les nouveautés à venir.

Saison 2021 La Turquie pour remplacer le Canada : le calendrier impacté par le coronavirus IL Y A 16 HEURES

Norris, Leclerc, Pérez… Qui sera le 3e homme de la saison ?

En attendant, le pilote de la Scuderia observera de près la bataille pour le titre qui s'annonce entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. "Si je devais miser un euro sur l'un des deux ? Verstappen. La Red Bull a progressé et semble devant Mercedes. Max est capable de gagner car il a beaucoup de talent", a confié le Monégasque au quotidien transalpin. Avant de révéler son meilleur et son pire moment avec la Rossa : "Les deux en 2019 : la déception la plus grande, c'est à Monaco avec l'élimination en Q1. Et le meilleur moment, la victoire à Monza".

Saison 2021 Norris, Leclerc, Pérez… Qui sera le 3e homme de la saison ? HIER À 18:00