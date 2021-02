L'écurie de F1 Red Bull, qui a dévoilé les premières images de sa monoplace pour 2021 mardi, " a pour objectif de continuer sur l'élan de 2020 dans cette nouvelle saison afin de se battre pour le titre " face à Mercedes. La saison dernière, l'écurie autrichienne s'est classée deuxième chez les constructeurs, à 254 points des Flèches d'argent, championnes. Verstappen (23 ans) a remporté deux victoires et signé onze autres podiums, quand son ancien équipier thaïlandais Alexander Albon n'a pu faire mieux que deux troisièmes places et a été remplacé par le Mexicain Sergio Pérez (31 ans).

Red Bull dévoile la RB16B de Verstappen et Pérez

En conséquence, la RB16B (motorisée par Honda) -- que Verstappen et Pérez découvriront lors d'un tournage promotionnel à Silverstone mercredi, avant les essais de pré-saison (12-14 mars) et le premier Grand Prix (28 mars) à Bahreïn -- est une évolution de la RB16 de l'an dernier. "Cette année, il s'agit d'essayer de régler certaines des difficultés rencontrées avec la voiture", a expliqué Albon, rétrogradé au rang de pilote de réserve et de développement, lors d'une conférence de presse virtuelle lundi.