SAISON 2021 – Officiel depuis ce mercredi, le retour de Fernando Alonso suscite de nombreuses questions, surtout d’un point de vue stratégique. Mais, dans les deux camps, on se veut positif, enthousiaste et ambitieux pour 2021 mais surtout 2022.

De Daniel Ricciardo à Fernando Alonso, Renault a fait le grand saut. Officiel depuis ce mercredi, le retour de l'Espagnol dans les paddocks est un évènement majeur. Parce que c’est son troisième come-back chez Renault. Parce que le double champion du monde aura 39 ans à l’orée de 2021. Et parce que la stratégie de la marque au losange interroge. "C’est un choix qui est à la fois émotionnel et rationnel", a d’ailleurs avancé Cyril Abiteboul dans la foulée de l’annonce.

En réalité, c’est un petit coup de poker tenté par le patron de Renault. Car l’arrivée d’Alonso ne doit pas s’évaluer en vue de la saison prochaine, mais bel et bien pour 2022 où la firme française espère tirer les marrons du feu avec la nouvelle réglementation. "Alonso a toujours été attentif à notre organisation, a avancé Abiteboul depuis Spielberg. Il a des doutes sur notre organisation et a été content des changements qui sont intervenus ces derniers mois. Si j'ai eu besoin de le convaincre ? Oui mais il connaît la F1. Il sait qu'en 2022, les règlements vont permettre une F1 plus compétitive. Fernando souhaite cette F1 plus humaine et moins chère où l'on peut plus se battre".

"Il se projette déjà en 2022"

Pour autant, pour un ancien champion du monde, seule la victoire est belle. Mais elle est quasi-impossible à garantir en l’état actuel. Mais, Renault a fait le choix d’un bond dans le temps pour tout miser sur la révolution 2022. "En 2021, il sait que la voiture sera la même que celle de cette année, assuré le patron de l’écurie. Il a d'ailleurs été rassuré de nos progrès cet hiver et se projette déjà en 2022. Il nous pousse là-dedans et le 1er janvier, il sera déterminé pour qu'on soit prêts dans deux ans. Vous savez qu'une fois au volant, Fernando veut toujours se battre à l'avant et fera tout pour obtenir le meilleur".

Et l’intéressé dans tout ça ? Il semble sur la même longueur d’ondes : "J’ai des principes et des ambitions en ligne avec le projet de l’équipe, a-t-il avancé. La progression de cet hiver donne de la crédibilité aux objectifs en vue de 2022 et je partagerai toute mon expérience avec tout le monde, des ingénieurs aux mécaniciens en passant par mes coéquipiers (Esteban Ocon, NDLR). L’équipe veut et a les moyens de revenir sur le podium. Moi aussi".

