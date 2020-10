Haas tourne une (longue) page de son histoire. Après le départ de Romain Grosjean, l’écurie détenue par Gene Haas va également se séparer de Kevin Magnussen. Ce jeudi, le pilote danois, arrivé en 2017 chez Haas, a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux. “Cette saison 2020 de Formule 1 sera ma dernière avec Haas F1 Team. J’ai vraiment passé des bons moments avec l’équipe pendant quatre ans et je n’en garde que des bons souvenirs. (...) Je voudrais remercier Gene, Günther et toute l’équipe de course pour leur loyauté et leur confiance placées en moi au cours de ces quatre dernières années.”