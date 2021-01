Ça bouge encore chez Alpine. Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l'écurie du groupe Renault a officialisé ce dimanche l'arrivée de Davide Brivio. Après plus de deux décennies passées en MotoGP, où il a notamment pris part aux succès de Joan Mir et Suzuki en 2020, le dirigeant italien a été nommé directeur de la compétition du constructeur français.

Particulièrement apprécié et respecté au sein du paddock MotoGP, reconnu pour sa capacité à guider les jeunes pilotes vers les sommets, Brivio va découvrir un nouveau monde... et de nouveaux pilotes. Il devrait être le premier relais d'Esteban Ocon (24 ans) et Fernando Alonso (39 ans). Alpine a indiqué que "son rôle et ses responsabilités précises seront annoncées au cours des prochaines semaines."