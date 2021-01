Il y a bien longtemps que le pont reliant la Formule 1 et le MotoGP existe. D'ici peu, il pourrait être emprunté par un homme qui a tout connu dans le championnat du monde de motocyclisme. Selon les informations d'Autosport, Davide Brivio, l'un des dirigeants les plus réputés du paddock, serait pressenti pour intégrer l'organigramme d'Alpine en Formule 1. L'Italien sort d'une saison exceptionnelle après avoir mené Suzuki et Joan Mir au titre mondial.