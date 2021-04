La révolution est en marche et personne ne semble pouvoir l'arrêter. Ou même vouloir. Dans l'air depuis maintenant plusieurs mois, l'idée d'une course "sprint" le samedi en F1 va rapidement se transformer en une réalité. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a en effet confirmé ce grand changement dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce jeudi.

On doit seulement attendre les formalités à la Commission de la F1 et au Conseil mondial. Mais elles vont se faire. Silverstone, Monza et Interlagos ? Oui, on l’expérimentera lors de ces trois courses”, a révélé l'Italien, confirmant donc ce que tout le monde savait. En quoi consisterait cette course sprint ? Tout débuterait le vendredi, avec une heure de tests et une qualification de la même durée. Le lendemain, le paddock s'organiserait alors autour de simulations de relais de course le matin en vue du "sprint" de l'après-midi. Et son ordre d'arrivée définirait donc celui de la course du dimanche. Une course sprint aurait une durée de 30 minutes, soit aux alentours de 20 tours.

