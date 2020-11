" Sans M. Chung, l'avenir de la course est sombre. Il pourrait ne pas se dérouler ", a affirmé à l'AFP une source proche de ce Grand Prix, sous couvert d'anonymat. Les autorités vietnamiennes n'ont fait aucun commentaire sur l'éventuelle annulation de ce GP pour l'année 2021. Du côté de la Formula One, on s'est également abstenu de tout commentaire.

Le gouvernement vietnamien a refusé d'injecter de l'argent public pour financer l'épreuve. C'est le plus grand conglomérat privé du pays, VinGroup, qui sera le principal contributeur de cette course nocturne. Le Vietnam voyait dans ce Grand Prix l'occasion de donner une nouvelle image de Hanoï et de refléter le décollage économique du pays, à l'image de ce qui s'est produit à Singapour. Les responsables ont insisté sur le fait que le circuit de 5,565 kilomètres dans Hanoï a été prêt plus tôt que prévu.