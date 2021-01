Pour ne pas perdre la main et attaquer la défense de son titre dans des conditions physiques optimales ? Pas spécialement. Simplement pour que son "esprit et son corps soient bien", si l'on en croit ses mots. "Je rejoins le sommet de la montagne tous les matins, a-t-il ajouté. J'adore l'entraînement en altitude, il y a moins d'oxygène en hauteur, donc s'entraîner est beaucoup plus difficile qu'au niveau de la mer. Normalement, quand je finis de m'entraîner ici et que je reviens au niveau de la mer, la course est un jeu d'enfant. J'essaie de trouver le bon équilibre entre cardio et renforcement musculaire. En plus de cela, beaucoup de travail en arrière-plan."