Mercedes fait de la place. Le constructeur allemand fournissait les voitures de sécurité et médicale à la F1 depuis 25 ans mais il devra, dès cette saison, se partager la tâche avec une autre marque. Dans un communiqué, la Formule 1 a annoncé ce lundi avoir noué un accord pluriannuel avec la firme à l'étoile ainsi qu'Aston Martin pour la distribution des véhicules officiels. Les deux constructeurs se partageront les Grands Prix avec une alternance.

De cette manière, la F1 offre une vitrine supplémentaire à Aston Martin, qui a officialisé son retour en championnat du monde après 60 ans d'absence. Cette nouvelle collaboration découle aussi du partenariat technique et économique de plus en plus étroit liant les deux marques : en fin d'année dernière, le géant allemand était entré dans le capital du constructeur britannique, à hauteur de 20%.

Sur la piste, Aston a sans surprise déployé son modèle Vantage, le plus puissant de sa gamme, pour le rôle de voiture de sécurité. C'est son SUV DBX qui fera office de voiture médicale. Mercedes continuera d'aligner la GT R ainsi que la C 63 S Estate. Même si elles arboreront une nouvelle livrée, de couleur rouge.

