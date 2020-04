Aston Martin va bien faire son retour en F1 dès 2021. Les actionnaires de la firme ont approuvé cette décision, a annoncé l'actuelle écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 Team la saison prochaine, dans un communiqué mercredi.

"Lundi 30 mars, les actionnaires d'Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling (607 millions d'euros, ndlr), soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling (294 millions d'euros, ndlr) de capital de la part du Yew Tree Consortium - un groupe d'investisseurs dirigé par Lawrence Stroll (l'actuel propriétaire de Racing Point, ndlr)", est-il indiqué.

"Dans le cadre de cet investissement, M. Stroll deviendra président exécutif d'Aston Martin et Aston Martin créera sa propre écurie de F1" à partir de Racing Point, basée à Silverstone, au Royaume-Uni. "Ce travail est sur le point de commencer avec la mise en place d'équipes d'ingénieurs et de groupes de travail pour poser les bases du succès de l'écurie, du développement des voitures et de la construction de la marque au niveau mondial", est-il ajouté.

Aston Martin, un court passé en F1

Ce projet, lié au plan de sauvetage devant sortir Aston Martin d'une mauvaise passe commerciale et financière, avait été dévoilé le 31 janvier. Sa finalisation intervient alors que la crise liée au coronavirus frappe de plein fouet la F1, dont les huit premières courses de la saison ont été annulées ou reportées, et le secteur de l'automobile.

Racing PointGetty Images

L'ensemble des écuries sont temporairement à l'arrêt, comme les activités de fabrication dans les usines d'Aston Martin au Royaume-Uni. Aston Martin, sponsor titre de Red Bull jusqu'à fin 2020, avait engagé une monoplace en F1 pour quelques courses en 1959 et 1960 pour le compte de l'équipe David Brown, sans grand succès, avant de briller dans le Championnat du monde d'endurance (WEC). Racing Point a été créé en 2018 après la faillite de Force India et son rachat par Lawrence Stroll.