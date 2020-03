Pour l'instant, le départ de la saison 2020 de F1 est prévu le 14 juin prochain au Canada. Mais en l'état, et après le report des huit premières courses en raison de la pandémie de Covid-19, difficile réellement de savoir quand le feux vont pouvoir s'éteindre à nouveau. En attendant, la FIA a décidé d'avancer la pause estivale, initialement prévue entre juillet et août, à mars-avril. Et de la rallonger de 14 à 21 jours.

" Pour l'instant, il n'y a aucune urgence "

Toutefois, pour Frédéric Vasseur, directeur de l'équipe Alfa Romeo, cette dernière devrait durer plus longtemps. "Nous avons la possibilité de la prolonger, assure-t-il à Motorsport.com. Ce serait une décision qui permettrait de réduire drastiquement les coûts. Pour l'instant, il n'y a aucune urgence, nous sommes dans la situation prévue pour cet été. Pour l'instant, nous ne sommes pas autorisés à travailler, uniquement à échanger des communications. C'est ce que je fais avec le reste de mon staff."

De plus, le dirigeant français explique que les techniciens ne peuvent pas "travailler" avant les "trois prochaines semaines". "J'espère que d'ici là, nous aurons une situation bien meilleure pour comprendre les décisions à prendre sur le reste de la saison", conclut-il.