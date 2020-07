SAISON 2021 - Dans un entretien accordé au média allemand auto motor und sport, Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, a écarté l'option Sebastian Vettel pour la saison 2021.

Sebastian Vettel dans le cockpit d'une Red Bull, ça ne sera pas pour 2021. Sans volant la saison prochaine, alors que Ferrari a déjà engagé Carlos Sainz Jr, Sebastian Vettel voit les portes se fermer une à une pour 2021 et notamment celle qui aurait pu mener vers son ancienne écurie. Une écurie où il a remporté quatre titres consécutifs de champion du monde entre 2010 et 2013. "Nous n’avons pas de place pour Vettel", a déclaré Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, au média allemand auto motor und sport.

"Nous sommes actuellement occupés avec Albon et nous sommes très heureux avec lui. Albon est à moitié Thaïlandais et Red Bull est à 51% Thaïlandais. A la place de Sebastian, je prendrais une année de congé et je regarderais tout ça de l’extérieur. Peut-être que quelque chose s’ouvrira dans l’année, a ajouté Helmut Marko. Il aura peut-être une meilleure vue d’ensemble et peut-être qu’il appréciera tellement la vie en famille qu’il finira par abandonner complétement." Pour l'instant, la saison 2021 s'annonce sans Sebastian Vettel.

