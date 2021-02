C'était devenu l'hypothèse la plus probable depuis plusieurs semaines. C'est finalement une réalité depuis ce lundi : Red Bull et son motoriste Honda ont trouvé un accord au sujet de la reprise des moteurs développés par la firme japonaise, qui s'apprête à se retirer de la F1 à l'issue de la saison 2021. Le constructeur autrichien va reprendre le projet pour continuer à exploiter ces moteurs en 2022, à la fois pour l'écurie Red Bull mais aussi pour AlphaTauri.

" A la suite de la décision de Honda de se retirer de la Formule 1 en tant que motoriste à la fin de la saison 2021, Red Bull a conclu un accord avec Honda Motor Co Ltd pour utiliser la technologie des moteurs Honda en F1 à partir du début de la saison 2022 (...) dans les voitures de Red Bull Racing et de son équipe soeur, la Scuderia AlphaTauri, jusqu'à l'introduction de la prochaine génération de moteurs en 2025 ", est-il précisé dans un communiqué.

"Nous commençons maintenant le travail d'internalisation de la division moteurs et d'intégration des nouvelles installations et du personnel dans notre campus technologique", souligne le team principal de l'écurie Red Bull, Christian Horner. Cette annonce fait suite au gel du développement des groupes propulseurs en F1 qui prendra effet au début de la saison 2022 et durera jusqu'en 2025. Décidée jeudi, cette mesure doit garantir l'équité entre Red Bull, AlphaTauri et leurs concurrentes motorisées par Mercedes, Ferrari et Renault.