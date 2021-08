Les autorités de Sao Paulo ont annoncé lundi que le Grand Prix de Formule 1 d'Interlagos, prévu du 5 au 7 novembre, aurait lieu sans restrictions de public. Avec près de 60.000 places mises en vente, ce pourrait être le premier évènement sportif sans limitation de capacité dans la métropole brésilienne depuis le début de la pandémie de Covid-19, qui a touché le Brésil de plein fouet. La saison dernière, le GP avait été purement et simplement annulé, comme d'autres, dans un calendrier bouleversé par la pandémie.

"Tous les points d'accès seront contrôlés, et au-delà de cela, nous avons la vaccination. Le rythme est rapide et une grande partie du public sera vaccinée avec deux injections", a déclaré en conférence de presse Jean Gorinchteyn, responsable de la Santé de l'Etat de Sao Paulo. L'accès au circuit sera soumis à la présentation d'un test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures et le port du masque sera obligatoire, a ajouté le responsable.

Report d'une semaine ?

Les autorités de l'Etat vont par ailleurs demander à la F1 d'étudier la possibilité d'un report d'une semaine du GP, afin de le faire coïncider avec le long week-end du 15 novembre, férié au Brésil, a annoncé le gouverneur de l'Etat, Joao Doria. Le Grand Prix, 20e étape sur 23 du Championnat du monde 2021, sera par ailleurs le troisième à intégrer une course sprint qualificative, après Silverstone (Grande-Bretagne) début août et Monza (Italie) en septembre.

