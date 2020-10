Romain Grojean se demandait ouvertement vendredi si cela valait le coup de faire du présentiel une saison de plus en Formule 1 en 2021, tant les perspectives de progrès de Haas paraissent limités. Et les alternatives à l'écurie étasunienne quasi nulles en Formule 1. Depuis quelques semaines déjà, le Français de 34 ans, en fin de contrat, est conscient qu'il obtiendra difficilement une prolongation. Aussi lorgne-t-il la Formule E et le Championnat du monde d'Endurance, dont les 24 Heures du Mans sont l'épreuve phare. Chez Peugeot, ce qu'il aimerait, bien que le Lion n'ait prévu de revenir dans la Sarthe qu'en 2022.