Alexander Albon reste en ballottage, et pas favorable en raison de ses résultats nettement insuffisants. RRB se sert des candidatures de Sergio Pérez et Nico Hülkenberg pour le mettre sous pression. Le Mexicain n'apporterait finalement que 6 millions d'euros de sponsors soit deux fois moins que chez Racing Point (le résultat de la crise ?). Quant à l'Allemand, c'est plus simple : il n'a jamais été un pilote payant.

Lance Stroll, fils de l'un des propriétaires de l'écurie, Lawrence Stroll, sera en titulaire tant qu'il en aura envie. Sebastian Vettel (Ferrari) rejoindra l'équipe de Silverstone pour au moins un an, en lieu et place de Sergio Pérez.

Fernando Alonso est le remplaçant de Daniel Ricciardo, qui filera chez McLaren. L'Espagnol de 39 ans s'est engagé pour 2021 et en 2022 et ne voit pas au-delà. Esteban Ocon est sous contrat jusqu'à fin 2021, avec une option pour 2022 manifestement activable par l'écurie.

Lot de consolation pour Pierre Gasly (24 ans), prolongé pour 2021. Daniil Kvyat paraît résigné : il sera remplacé par Alexander Albon si le Thaïlandais est rétrogradé de Red Bull, ou par Yuki Tsunoda, 20 ans, pilote de Formule 2 et espoir des filières Red Bull et Honda.

L'écurie US doit passer en 2021 en "mode pilotes payants", avant sa possible vente. Exit Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Les officialisations de Nikita Mazepin et Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde, ne sont plus qu'une formalité.