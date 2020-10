Un séisme. Un vrai. Dans un communiqué officiel, Honda a annoncé ce vendredi son retrait de la Formule 1 au terme de la saison 2021. Une nouvelle qui va faire beaucoup parler dans le paddock, et qui laissera Red Bull sans moteur d'ici un an. AlphaTauri aussi. Le tout à l'aube de 2022 et l'ouverture d'une nouvelle ère pour tout le monde de la F1.

"Honda doit diriger ses ressources vers la recherche et le développement de la future unité de puissance et des technologies de l'énergie, notamment les véhicules à hydrogène et les batteries des véhicules électriques, qui seront au cœur des technologies zéro émission", indique la firme japonaise dans son communiqué, précisant vouloir réaliser "la neutralité carbone en 2050". "À cette fin, Honda a pris la décision de conclure sa participation en F1. Afin de répondre aux attentes de ses fans, Honda collaborera avec Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri pour continuer à concourir avec tous ses efforts et s'efforcer d'obtenir plus de victoires jusqu'à la fin de la saison 2021", précise-t-elle.