Jost Capito a connu une "carrière vaste et variée s'étendant sur plus de quatre décennies", a présenté Williams. Il a gagné le Dakar catégorie camion en 1985. Dès 1989, chez Porsche, Sauber puis Ford, il exercera des fonctions dirigeantes. Avec Ford, il travaillera en F1 pour l'écurie Jordan. En 2006 et 2007, il remporte toujours avec Ford le championnat du monde des rallyes comme constructeur, contestant la domination de Citroën.