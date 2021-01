Dans un calendrier publié ce vendredi, le promoteur de la F1 a confirmé l'information : les deux séances d'essais libres du vendredi dureront une heure chacune, et non plus une heure trente, à partir de la saison 2021. La troisième séance d'essais du samedi, qui durait déjà une heure, n'est elle pas réduite. Cette diminution d'une heure au total du temps des essais libres le vendredi devrait les rendre plus animées, alors que beaucoup d'écuries roulaient jusque-là nettement moins que le temps imparti. Les qualifications le samedi, elles, ne sont pas affectées.