Sortez vos calendriers et prenez note. Ce mardi, la F1 a dévoilé son calendrier 2021, avec pas moins de 23 Grand Prix au programme ! La première course aura lieu en Australie, à Melbourne, le week-end du 19 mars. Pour ce qui est du Grand Prix de France, neuvième épreuve du calendrier et annulée cette année en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il se déroulera du 25 au 27 juin.