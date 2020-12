C'est probablement la fin d'un feuilleton au faux suspense. Et à l'épilogue déjà connu. Ce jeudi soir, l'écurie Mercedes a officialisé ce que tout le monde imaginait déjà : Lewis Hamilton va rester en 2021. "Je veux être ici la saison prochaine et j'envisage de l'être", a ainsi annoncé le champion du monde dans un tweet publié par son écurie et accompagné de deux émoticônes d'une "signature" et du mot "bientôt". De quoi confirmer une prolongation imminente.