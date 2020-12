Fidèle à ses habitudes, Max Verstappen. L'intrépide jeune pilote de Red Bull a – forcément – été interrogé sur l'arrivée d'un nouveau voisin de stand, le Mexicain Sergio Perez, signé il y a quelques jours. Lors des FIA Awards vendredi dernier, le Néerlandais n'a pas semblé stressé quant à l'idée d'avoir un coéquipier plus expérimenté et référencé qu'Alexander Albon ou Pierre Gasly ne l'étaient ces deux dernières saisons. Il ne s'est d'ailleurs pas privé pour égratigner quelque peu ses deux anciens collègues.

"J'espère simplement que Checo va être celui qui va pousser toute l'équipe vers l'avant, mais aussi celui qui va me maintenir à fond, a-t-il expliqué. C'est toujours bien d'avoir un coéquipier qui vous pousse, c'est excitant." En 2019 et 2020, l'écart de performances entre Verstappen, pour lequel la Red Bull est développé et réglé, et successivement Gasly puis Albon s'est fait bien trop grand pour que la formation de Milton Keynes ne puisse déloger les invincibles Mercedes du trône mondial.